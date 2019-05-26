منيو العزاب في 21 رمضان: مسقعة بالبشاميل والحلو صوابع زينب

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

المسقعة بالبشاميل

المكونات

350 جرام لحمة مفرومة معصجة.

2 حبة باذنجان مقطعة حلقات.

4 حبة بطاطس مقطعة صوابع.

4 ثمرات فلفل أخضر.

صلصة طماطم.

2 حبة بصل حلقات.

ملعقة ثوم مفروم.

فنجان خل.

زيت للقلي.

3 كوب حليب.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة التحضير

تقلى البطاطس أولا وتترك جانبا.

يقلى الباذنجان والفلفل.

تجهز الصلصة بتحمير البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليها الثوم.

بعد أنّ يصبح الثوم لونه ذهبيا، يصب فوقه فنجان الخل.

تصب الصلصة وتخفف بالماء وتترك حتى الغليان، ثم يضاف إليها الخضراوات.

يجهز بالبشاميل ثم يصب فوق البازنجان ويدخل الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يقدم.

الشوربة

شوربة الشوفان

المكونات

4 أكواب من الماء.

4 ملاعق من الشوفان.

حبة كوسة صغيرة الحجم.

حبة جزر صغيرة الحجم.

حبة باذنجان صغيرة الحجم.

حبة بطاطا صغيرة الحجم.

بصلة صغيرة الحجم.

فصين ثوم

ربع كوب كزبرة مفرومة.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

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نصف ملعقة زعتر ناشف.

ربع ملعقة هيل.

ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

قطعي الخضروات والبصل والثوم بشكل شرائح رفيعة متوسطة الحجم.

تقلب البهارات مع الزيت حتى تتحمر.

أضيفي الماء ومرقة الدجاج والزعتر الناشف.

تترك حتى تغلي لمدة خمس دقائق.

أضيفي البقدونس والكزبرة والشوفان، ودعيها تغلي لمدة خمس دقائق أخرى.

وزعيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

الحلويات

صوابع زينب

المكونات

3أكواب من الدقيق.

ثلاثة أرباع الكوب من السّمن.

زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من السّميد.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ماء دافئ للعجين.

طريقة التحضير

نذيب الخميرة بربع كوب من الماء الدافئ حتى تتفاعل.

نخلط كلّاً من الدقيق مع السميد والسكر والملح مع بعضهم البعض، نضيف إصبع الزبدة الطرية ونخلط به الطحين والسميد.

نضيف مزيج الخميرة والماء ونعيد الخلط.

- نذيب السمن قليلاً، ثمّ نضعه على مزيج السميد والطحين، ونخلط المكوّنات جيداً حتى تتماسك، مع العلم أنّ الماء يضاف بالتدريج إلى حين الحصول على عجينة متماسكة.

- نقطّع العجينة إلى كرات، ثمّ نسطحها حتى تأخذ الشكل الطوليّ، ثم نضغط على مشبك معدنيّ أو مصفاة حتى تأخذ الشكل المعتاد.

- نقلي الحبات بالزيت الساخن، ثمّ نرفعها ونصبّ القطر البارد عليها فوراً.

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