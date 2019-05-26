الأميرة أوجيني بإطلالة من "بيتر بيلوتو" لأوّل مرّة منذ زواجها الملكيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح بيت الأزياء، بيتر بيلوتو، الذي يتّخذ من لندن مقرًا له، جزءًا من التّاريخ، في شهر أكتوبر الماضي، عندما تألّقتْ الأميرة أوجيني، بفستان زفاف فاخر من العلامة التّجارية، خلال حفل زفافها الملكيّ من جاك بروكسبانك.

ومرّ على حفل الزّفاف أكثر من 6 أشهر، ولكنّ العلامة الفاخرة ما تزال تحتلّ مكانة خاصّة في قلب الأميرة، فيوم الأربعاء الماضي، خرجتْ أوجيني بتصميم أنيق من توقيع بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، اللّذين يترأسان العلامة التّجاريّة.

وارتدتْ الأميرة، فستان ميدي متدرّج، باللّون الأزرق والكورال، مع نقوش معدنيّة ذهبيّة اللّون من مجموعة بيلوتو، لربيع وصيف 2019، والذي يباع حاليًا بسعر 2500 دولار أميركيّ.

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وحضرتْ الأميرة في الصّباح، العروض التّقديميّة لجائزة دوق أدنبرة، في قصر باكنجهام مع كونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد، قبل انضمامها إلى شقيقتها الكبرى، الأميرة بياتريس، مساء لحضور عرض "Animal Art Ball Private View".

وللحدث المسائيّ، نسّفتْ الأميرة مظهرها مع إكسسوارات جذّابة بما في ذلك حقيبة يد "M2Malletier"، ذات المقبض العلويّ الذهبيّ، وكعب فالنتينو المرّصع بالكريستال.

والأميرة أوجيني، ليست أوّل عضوة ملكيّة، تواصل ارتداء تصاميم العلامة التّجاريّة، المسؤولة عن فستان زفافها؛ حيث أصبحت جيفنشي عنصرًا رئيسيًا في خزانة ملابس ميغان ماركل، منذ زواجها من الأمير هاري، في مايو 2018. في حين أنّ كيت ميدلتون، غالبًا ما ترتدي تصاميم ألكسندر ماكوين، في المناسبات الملكيّة.