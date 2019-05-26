انت الان تتابع تفاصيل خبر إيقاف مقدمة برنامج "شيخ الحارة" لإساءتها للأفارقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:52 صباحاً - أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين أمس السبت، إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها "ميثاق الشرف" وعدم تقنين أوضاعها.

وقال طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين: إن "مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما لاحظه من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

وأضاف سعدة، في بيان له، أن الحلقة "خالفت أيضاً قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة".

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وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، إلى أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.

وواجه البرنامج الذي تقدمه وهبة العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة.