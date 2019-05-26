الاطفال وتعلم ركوب الدراجات الهوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

ركوب الدراجات الهوائية مثل السباحة، لا ينساه المرء حتى ولو ابتعد عن ممارستها لسنوات. ولكن فيما يتعلق بتعلم ركوب الدراجة الهوائية، هناك أشياء قليلة يمكن للآباء الانتباه لها.

متى يبدأ التعلم:

لا يوجد عمر محدد يجب على الأطفال فيه تعلم ركوب الدراجات الهوائية. "فاللحظة المناسبة تتوقف على التطور الفردي للطفل"، بحسب من منظمة منع حوادث الطرق الألمانية الطرق هاينر زوتمان. والمهم هو القدرة على التحكم في الجسم والاستجابة.

وبشكل عام، يمكن للآباء توقع أن يكون أطفالهم قادرون على تعلم كيف يحافظون على توازنهم في عمر الثانية أو الثالثة تقريبا.

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تحفيز الطفل ليس مطلوبا في الأغلب. وإذا ما كان الآباء أنفسهم دراجون أو هناك أطفال آخرون على دراجات هوائية، سوف تنشأ لدى الطفل الرغبة في ركوب الدراجة بمفرده، بحسب توماس جايسلر من منظمة بريسيدينست فاهراد التي تروج لركوب الدراجات الهوائية.

ما هي الدراجات الهوائية التي يجب ان تستخدم؟ يجب أن تكون الدراجة في حجم يمكن للطفل التحكم فيه، ليس فقط فيما يتعلق بسلامة الركوب ولكن أيضا أن يكون قادرا على إيقافها بأمان وعدم الوقوع عنها عند السير بها ببطء.

وبشكل عام لا ينصح الخبراء باستخدام العجلات ذات السنادات. حتى أن جايسلر يعتقد أنها تأتي بنتائج عكسية، لأن الأطفال قد لا يتعلمون القيادة لأنهم يمكن أن يعتمدون على الدعم الذي تقدمه العجلات الإضافية. وقد يضطرون حينها لإعادة تعلم كيف سيحافظون على توازنهم.

ويقول الخبراء: "السنادات تعطي الطفل إحساسا كاذبا بالأمان".

والأمر نفسه ينطبق على الملابس الوقائية مثل دعائم الركبة والكوع. وهنا يقول الخبراء إن الأطفال يجب أن يكون لديهم الفرصة لإدراك أنه يمكن أن يصابوا، "فالخدوش الصغيرة ليست ذات قيمة تعلم سيئة". ويجب أن يتعلموا كيف يمنعون أنفسهم من السقوط إذا ما تعثروا.