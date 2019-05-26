انت الان تتابع تفاصيل خبر نواب إيرانيون يطالبون خامنئي بمحاسبة التلفزيون الرسمي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 09:50 صباحاً - طالب النواب السنّة في البرلمان الإيراني المرشد الأعلى علي خامنئي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إساءة التلفزيون الحكومي إلى السنّة في البلاد.

وأكد النواب، خلال رسالة خاطبوا بها خامنئي، اليوم السبت، أن برنامجاً مباشراً بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة يوم ميلاد الحسن بن علي رضي الله عنه، تضمن إساءات لمعتقدات ومقدسات أهل السنة وتقويضاً لوحدة المسلمين.

وبيّن النواب وعددهم 17 أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي وخاصة مقولته السابقة بأن "من يسيء للسنة أو الشيعة هو جندي عميل للعدو".

وطالب النواب خامنئي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، لكونها أدت إلى قلق كبير لدى أهل السنة في إيران.

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وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دعا، في وقت سابق، مسؤولي التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى إلى تجنب نشر الخلافات بين المذاهب.

وخلال برنامج بثه التلفزيون الإيراني في 21 مايو الجاري، وجهت إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، ولزوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها.

واضطر التلفزيون الإيراني إلى تقديم الاعتذار لأهل السنة على خلفية الانتقادات التي تعرض لها.

وحسب معطيات غير رسمية، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليوناً من بين مجموع سكانها البالغ قرابة ثمانين مليوناً.