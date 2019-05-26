حجاب وطلاق وسرطان ثم "شيخ الحارة".. محطات في حياة بسمة وهبة

شهرة واسعة اتخذتها بأسلوبها السلس، وخشوعها على الشاشة، مع الحجاب الطويل، والملابس الفضفاضة، التي جعلتها قريبة من العديد من السيدات، فدخلت البيوت من بوابة البرامج الدينية، التي ساعدتها في جلب شهرة واسعة، حتى أن انقلب الأمر بين يوم وليلة، ولم يعد للحجاب مكان، ولم تجد لها هي الأخرى مكانا بالقنوات الدينية، حتى بات الطريق أسهل خلال "كشف المستور"، أو بالأحرى الاتكاء على "شيخ الحارة".

بسمة وهبة، التي تصدرت محركات البحث، اليوم، بسبب حلقتها مع الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي كانت كالقشة التي قسمت ظهر البعير، فبعد عدة مواسم جريئة وجدلية أدارته "وهبة"، أطاحت تلك الحلقة بها وببرنامجها، بعدما قررت الإعلامية تقديم استقالتها من البرنامج، إثر حدوث مشادات بينها وإدارة القناة بسبب تلك الحلقة، فضلا عن قرار نقابة الإعلاميين، بإيقافها عن العمل الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة.

محطات عدة بين الجدل والإثارة خاضتها وهبة، نرصد أبرزها:

تقديم البرامج الدينية:

حققت الإعلامية بسمة وهبة، شهرة كبيرة، بسبب تقديمها لبرنامج "قبل أن تحاسبوا"، على فضائية "اقرأ"، والذي كان واحدا من أبرز البرامج الدينية. باتت من خلاله كالداعية، خاصة مع الفنانات المعتزلات، والمحجبات منهن.

خلع الحجاب:

غياب مفاجيء للإعلامية من على شاشة البرنامج الديني، أعقبه ظهور بعد فترة طويلة لها وهي تكشف عن شعرها، بملابس تناسب الموضة حينها، وهي تحاور الفنانين والفنانات ببرنامجها "اللعب مع الكبار"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حولها، خاصة أنها لم تفصح عن سبب هذا التغير الكبير.

طلاقها من والد أبنائها:

عقب عودتها من جديد، أشيع خبر طلاق الإعلامية، من رجل الأعمال السعودي أسامة السيد، والد أبنائها، عبدالرحمن وعبدالعزيز، وذهب البعض إلى أن خلع الحجاب كان سببا للطلاق.

زواج وطلاق وعودة من جديد:

لم تنته حياة بسمة العاطفية، عقب الطلاق الأول، فاحتفلت بزواجها من ضابط الشرطة علاء عابد، في أحد أكبر الفنادق بالقاهرة، إلا أن انفصلا، لتعود بسمة له من جديد.

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عودة للبرامج قطعها السرطان:

عقب زواجها، عادت بسمة من جديد للأضواء، من خلال فضائية osn، لتقديم برنامج "بـ100 راجل" لاستضافة النماذج النسائية المؤثرة والناجحة، الأمر الذي لم يكتب له الاستمرار، بسبب اكتشافها الإصابة بسرطان الثدي.

رحلة طويلة مع جلسات الكيماوي، والعمليات الجراحية، عاشتها الإعلامية، حتى تم شفائها في النهاية.

وحرصت بسمة، طيلة تلك الفترة على مطالبة جمهورها بالدعاء، وكذلك زوجها "علاء عابد" الذي كان داعمها وسندها، مشارك برحلتها العلاجية، مطالبا بالدعاء لها.

شيخ الحارة:

عامان من الإثارة والجرأة، قادتهما الإعلامية بسمة وهبة، بعدما عادت من جديد من خلال برنامجها الأشهر "شيخ الحارة" الذي اعتمد على كشف أسرار الضيف، والحديث عن أدق تفاصيل حياته الشخصية.

أزمة منعها من زفاف ابنها:

"فرحتي مش سيعاني إن ابني هيكتب كتابه بس أنا مضايقة أوي من حاجة تانية".

بتلك الكلمات كشفت "بسمة" عن عدم إمكانيتها لحضور حفل زفاف نجلها الأكبر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت "فيديو" وهي تبكي، موضحة: "ابني سعودي الجنسية وخطيبته أيضًا سعودية، كما أن عقد القران سيجرى بالمملكة، والعادات هناك أن يكون حفل "كتب الكتاب" للرجال فقط ولا تحضره أي سيدة، مستطردة: "لما بتخيل أن ابني هيتكتب كتابه وأنا مش شايفاه بضايق".

إلا أن فاجئت الإعلامية، متابعيها فيما بعد بنشر صورتها مرتدية الحجاب، وعلقت على الصورة: "الحمد لله وصلت جدة"، في إشارة إلى حل أزمتها، ومن ثم نشرت صورة تجمعها بزوجة نجلها، في مدينة جدة السعودية، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي".

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