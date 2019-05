بيع فستان "كيندال جينر" في "أمفار" الخيري بمبلغٍ خيالي

سارت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، على منصة عرض أزياء حفل "أمفار" الخيري لمكافحة مرض الإيدز في كاب دانتيب في جنوب فرنسا على هامش مهرجان كان، إلى جانب زميلاتها عارضات الأزياء ستيلا ماكسويل، سيندي برونا، وغيرهما، وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأسود من دون حمالات.

ويبدو أن فستانها ذلك لفت العديد من الأنظار ليُباع على هامش الحفل بنحو 28 ألف دولارٍ أميركي، حيثُ تم بيع المجموعة بالكامل بالمزاد العلني لأكثر من 1.15 مليون دولار، أي أكثر من 28 ألف دولارٍ للقطعة الواحدة، وفقًا لما صرح به منظمو الحفل.

اقرا ايضاً:

كيندال جينر خلال حفلة لزوج شقيقتها كايني ويست

ونظمت كارين رويتفيلد عرض أزياء مجموعة "We Can Be Heroes Collection"، الذي يتميز بمظهر فريد من نوعه مع العديد من أشهر المصممين ودور الأزياء في العالم، بما في ذلك جيفنشي، غوتشي، لوي فيتون، برادا، سان لوران، توم فورد وفيرساتشي، كما تعاونت مع مجوهرات شوبارد من أجل إكسسوارات العارضات.

Advertisements

وتضمن المزاد بيع أشياء أخرى، مثل جزيرة خاصة في المحيط الهندي، ولوحة بورتريه لميك جاغر، بريشة آندي وارهول، ودراجة نارية، صممها بطل سباقات "فورمولا ون" لويس هاملتون.

وبلغت تكلفة الطاولة التي تضم 12 مدعوًا بين 125 و325 ألف دولار، أما سعر البطاقة الفردية فبلغ حوالي 13 ألف دولارٍ أميركي، وجلبت تلك الليلة أكثر من 15 مليون دولار لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وفقًا للمنظمين.

قد يهمك ايضاً:

تألُّق هايلي بالدوين بببدلة رياضية باللون البني مع معطف كبير

هايلي بالدوين تظهر بإطلالة أنيقة ومميَّزة مع صديقتها كيندال جينر