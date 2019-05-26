أسباب ودوافع تحول برج الجوزاء إلى قاتل محترف

يتصف مواليد برج الجوزاء بالعديد من الصفات منها المزاجية والتي قد تتسبب في تغيير مودهم ويمكن أن يصل بهم الحال لارتكاب جرائم القتل، وقد أشار تقرير نشر بموقع " thoughtcatalog "، إلى إن أكثر القتلى المشهورين ينتمون إلى برج الجوزاء، مثل جيفري دامر وكينيث بيانكي، وقد أرجع التقرير هذا إلى عدة أسباب نتعرف عليها في السطور الأتية:

لماذا برج الجوزاء أكثر ميلاً لارتكاب جرائم القتل؟

- يتصف مواليد برج الجوزاء بالمزاجية وكره الملل، لذلك من السهل أن يستفز وقد يضطره الموقف إلى التفكير في القتل، كما يتعمد قتلى مواليد هذا البرج التنوع في أسلوب ارتكاب الجريمة، ليشعر فقط بالمتعة.

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- يرغب مواليد برج الجوزاء دائماً في الشعور بالاهتمام، لذلك يلفت الانتباه، له بأي شيء، وإذا لم يستطيعوا الحصول على هذا الاهتمام، قد يتجهون لفعل شيء غير متوقع لكنه سلبي حتى يثير الخوف من نفوس الأخرين.

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- يتميز مواليد برج الجوزاء أيضاً بالذكاء الذى يجعله يستطيع أن يخطط للجريمة بطريقة لا يستطيع أحد اكتشافها .

- تؤثر التغيرات المزاجية المعروف بها مواليد برج الجوزاء على حياتهم العاطفية، لذلك يمتلكون العديد من قصص الحب الفاشلة، والتي تجعله أكثر قسوة وعنف مع الأخرين.

- يشعر برج الجوزاء أحياناً بأنه أقل من الأخرين، لذلك قد يفكر في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجرائم حتى يستطيع أن يشعر بالأهمية .

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