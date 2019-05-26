للحفاظ على انتعاش الجسم.. طريقة تحضير الديتوكس في المنزل

عادة ما يزيد الإنسان من تناول الوجبات والحلويات في شهر رمضان، وفي الأغلب يزيد وزن الجسم طيلة هذا الشهر، ويبقى الحل الأمثل في تناول الديتوكس للتخلص من الدهون والسموم. ويمكن تحضير الديتوكس بخطوات بسيطة في المنزل، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".

مكونات الديتوكس:

شرائح ليمونة كاملة.

4 أعواد قرفة.

شرائح برتقال.

أوراق نعناع طازجة.

زنجبيل.

طريقة تحضير الديتوكس في المنزل:

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توضع تلك المكونات داخل زجاجة ماء 1 لتر.

وتترك في الثلاجة مدة كافية.

ويتم تناول 3 أكواب من ذلك المشروب يوميًا.

فوائد تناول الديتوكس:

تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال على فيتامين c، ومضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن بشكل طبيعي، وتساعد في الهضم بصورة أفضل.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يعمل على خفض الكوليسترول وتسريع عملية فقدان الوزن.

ويحتوي الليمون والبرتقال على سعرات حرارية منخفضة، كما يمتلكان كمية هائلة من المياه التي تساعد على حرق الدهون في البطن.

ويعد النعناع مطهرًا جيدًا، ويزيل المواد السامة من الجسم، يحفز الطاقة، ويكبح الشهية، ويعطي شعورا بالشبع.

كما تساعد القرفة والزنجبيل على تحسين الهضم، وزيادة حرارة الجسم، وبالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي والنتائج في فقدان الوزن.

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