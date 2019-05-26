ميلانيا ترامب تُلف الأنظار بأحدث إطلالاتها

لفتت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها، خلال استعدادها للسفر إلى اليابان برفقة زوجها رئيس الولايات المتحدة الجمعة، الأنظار بفستان أنيق مطبع من توقيع "كالفن كلاين"، أضافت إليه حزامًا رفيعًا لتحديد خصرها الرشيق.

وكما هو متوقع، كانت إطلالة السيدة الأولى باهظة، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فستانها كلّف 3900 دولار، بخاصة، وأنه صارت موضع جدل، خاصةً فيما يتعلّق بإطلالاتها، فهي كثيرًا ما تلفت الأنظار بأناقتها، فضلًا عن تكلفتها الباهظة.

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وتميّز الفستان بطبعات تمثل بطاقات بريدية لأشكال لأماكن غربية، وبالإضافة إلى ترك خصلاتها حرة، أكملت "ميلانيا" إطلالتها بحذاء كحلي أنيق من توقيع "كريستيان لوبوتان"، بينما ارتدى الرئيس الأمريكي بدلة باللون الكحلي وربطة عنق باللون الأحمر.

وأشار الكثيرون إلى أن "ميلانيا" حظيت بلحظة ذكّرت فيها بأميرة القلوب ديانا، وذلك عندما التصق الفستان بساقيها، مثلما حدث مع أميرة القلوب في 1980 خلال زيارتها لرياض أطفال في مدينة "بيملكو" البريطانية.

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ويستعد "ميلانيا" وترامب قضاء عطلة " يوم الذكرى" في اليابان، خلال زيارة رسمية لطوكيو مدتها 4 أيام، وبالإضافة إلى ميلانيا، بدت معنويات ترامب عالية، حيث رصدت العدسات وضع كل من الثنائي يديه على ظهر الآخر قبل صعود المروحية الرئاسية " مارين ون"، في لقطة تذكرنا بميغان ماركل وأميرها هاري.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى، هما أول ضيوف "الإمبراطور ناروهيتو"، الذي أصبح إمبراطور اليابان مؤخرًا، في 1 مايو، كما أن هذه ستكون المرة الأولى التي تشهد فيها غياب الرئيس الأميركي عن بلاده أثناء عطلة "يوم الذكرى".

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