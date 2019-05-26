تغيير شكل المأكولات النباتية يجعلها لذيذة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

الزودلز وجبة متكاملة، فهي صحية ولذيذة ومن الممتع التهامها والأهم اسمها لطيف.

ببساطة الزودلز هي شعيرية (نودلز) مصنوعة من الخضروات بدلا من الدقيق أو الأرز. وفي حين أن أشهر نسخة من هذا الطبق تصنع من الكوسة، يبدو أن هناك أنواع لا تحصى منه. وتقول جابريله كاوفمان من مركز ألماني للتغذية: "يمكن إعداد شعيرية الخضروات من الجزر، الفجل، القرع، الكرنب الساقي، البطاطا أو جذور الكرفس".

ويمكن أن تحل شرائح الخضروات ببساطة مكان الشعيرية العادية في أي طبق، حيث تقدم سعرات حرارية أقل لهؤلاء المهتمون بوزنهم. وهي أيضا طريقة جيدة لخداع الأطفال بتناول الخضروات. وتقول مارجريت مورلو من رابطة معنية بالتغذية : "حاول الكثيرون في البداية تجربة هذه الطريقة لجعل الخضروات ذات مذاق شهي لأطفالهم".

إنها تضم كل الفوائد الخاصة بالخضروات، من المعادن والمغذيات الخاصة بنوع الخضار المصنوعة منه الزودلز.

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كل ما تحتاج إليه لإعداد الزودلز هو جهاز تقطيع الخضروات على شكل حلزوني. وبعد ذلك قم بغسل الكوسة وزل نهايتها، ثم ضعها ببساطة عبر هذا الجهاز للحصول على شرائح حلزونية طويلة.

ويمكن تناول شعيرية الكوسة نيئة أو مطهية. وهناك اقتراح بصناعة سلطة الخيار ولكن باستخدام آلة تقطيع الخضروات على شكل حلزوني لصناعة شرائح مثل المكرونة الإسباجيتي.

غير أن الزودلز المصنوعة من البطاطا أو القرع يجب أن تكون متوازنة إذا ما كانت ستؤكل باردة. وتقول كاوفمان: "هذا سيجعلها أسهل في الهضم لأصحاب المعدة الحساسة". وعندما يتعلق الأمر بإعداد الزودلز مسبقا، تقول مورلو: "الخضروات المقطعة لا تدوم طويلا".

ولكن كاوفمان تختلف معها، قائلة إنه من الممكن تجميدها في حصص تكفي شخصا واحدا. غير أنه في هذه الحالة، يجب قطعا غلي الزودلز قبل وضعها في المجمد لقتل أي بكتيرياa