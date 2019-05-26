طريقة عمل الكوردن بلو

يعتبر الكوردون بلو من الأكلات السهلة واللذيذة، يمكن تقديمه مع الأرز، أو المكرونة فقط، بالإضافة إلى البطاطس المحمرة. ويقدم موقع "هن" طريقة سهلة لعمل الكوردن بلو في المنزل. المكونات 4 قطع بانيه كبيرة ورفيعة 2 بصلة كبيرة مفرومة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ليمون. قرفة وزعتر وبهارات دجاج. رشة جوزة الطيب. للحشو شرائح جبنة شيدر. لانشون دجاج مدخن أو لانشون لحم بقري. زيتون أسود أو أخضر مقطع. (اختياري) عيدان خب لتثبيت الدجاج. بيضة ملعقة حليب. Advertisements كوب دقيق. بقسماط مطحون. زيت للقي. الطريقة يتبل الدجاج بالبهرات كلها ويترك ساعتين، مع وضع ماء البصل المفروم عليه دون التفل. تدق قطع الدجاج، توضع شريحة من الجبن وشريحة لانشون، ثم الزيتون. تلف قطعة الدجاج، وتثبت بعيدان الخشب من الجانبين، ويوضع عود في المنتصف لضمان عدم فتحها في الزيت، أثناء القلي. يخلط البيض والحليب سويا. يلف الدجاج في الدقيق، ثم خليط البيض باللبن، وأخيرا البقسماط. يقلى الدجاج في زيت غزيز سخن على نار عالية، وبمجرد وضعة تخفض النار. تكرر العملية السابقة عدة مرات. ​

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