لتأجير عريس أو زوجة وأم.. اليابان تطلق خدمة "فاميلي رومانس"

في إطار اهتمام المجتمع الياباني، بصور العائلة والعلاقات الاجتماعية، قرر شاب ياباني، يدعى إيشي يويتشي، ويبلغ من العمر 37 عامًا إطلاق خدمة "فاميلي رومانس"، والتي تساعد في تأجير الأسر، لكي يلعبوا أدوار أفراد العائلة، من حفيد زوج زوجة وغيرهم.

وبدأ "يويتشي" الخدمة عندما كان عمره 24 عاما في طوكيو، والتي يعمل بها 1200 موظفًا، الذين يمثلون دور أفراد العائلة، ويتلقى نحو 250 طلبا شهريا، في مقابل 200 دولار أجرة اليوم الواحد، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

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وأوضح صاحب الخدمة، إن السبب وراء لإطلاقه لتلك الخدمة، عو موقف شخصي مر بيه، قديمًا، حينما قرر لعب دور أب لطفل 4 سنوات، لم تستطيع والدته من تسجيله في روضة الأطفال، فقرر مرافقتها، وتمثيل دور الزوج، لتسجيل الطفل، مؤكدًا إن لكل شخص طلبات مختلفة، فمن الممكن أن يطلبوا استئجار شاب لتمثيل دور عريس مزيف، أو طفل ليلعب دور حفيد، أو صديق من أجل رحلة.

واستطاعت الفكرة في تحقيق شعبية كبيرة، منذ انطلاقها.

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