محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:
منذ 14 عاما، دخل الأمير وليد بن خالد في غيبوبة شديدة إثر حادث سيارة في العاصمة البريطانية لندن عام 2005، حتى أطلق عليه لقب "الأمير النائم"، ولكن حالته شهدت تغيرا فريدا من نوعه.
حيث نشرت الأميرة ريما بنت طلال، ابنة الأمير، الوليد بن طلال، عبر "تويتر" مقطع فيديو، ظهر خلاله الأمير النائم يحرك رأسه للمرة الأولى منذ دخوله في الغيبوبة.
وقالت الأميرة ريما: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".
وفي أبريل الماضي، أتم الأمير النائم عامه الثلاثين، أي أنه قضى نصف عمره تقريبا في غيبوبة.
والأمير وليد هو ابن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان الأمير خالد قد نشر في يناير 2017، مقطع فيديو للأمير وليد يحرك كتفه 3 مرات، تجاوبا مع معالجه.
الحادث، يقبع الأمير النائم في المستشفى التخصصي بالعاصمة السعودية، الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 عاما من الغيبوبة..الأمير السعودي النائم يتحرك..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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