الامارات | اكتشاف رأس أثري قرب مسرح الكولوسيوم

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف رأس أثري قرب مسرح الكولوسيوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس مدينة روما الإيطالية أمس، أن علماء الآثار اكتشفوا رأساً محفوظاً بشكل جيد من تمثال روماني قديم قرب مسرح الكولوسيوم التاريخي. والرأس المصنوع من الرخام الأبيض أكبر قليلاً من حجم الرأس الحقيقي للإنسان، ويعود إلى العصر الإمبراطوري (القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع). طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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