الامارات | «فطورنا صحي» توزّع 1200 وجبة على المارة والسائقين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة حملة «فطورنا صحي»، التي تنظمها الجمعيات الداعمة للصحة التابعة للإدارة (جمعية أصدقاء السكري، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى، وجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية)، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وقالت رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى مريم بن دخين: إن «الجمعيات الداعمة للصحة حرصت على إطلاق هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يعد مناسبة للاحتفاء بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ تضمنت المبادرة توزيع 1200 وجبة إفطار صحية بالكامل على مستخدمي الطرق والمارة، في ثلاث مناطق، كما تم توزيع ملصقات إرشادية التزاماً من الجمعيات بزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خلال شهر رمضان».
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