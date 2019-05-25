"ما يقع إلا الشاطر".. أول تعليق من بشرى على مقلب رامز جلال

"ما يقعش إلا الشاطر".. بتلك الكلمة علقت الفنانة بشرى، على حلقتها اليوم، مع رامز جلال، ببرنامجه "رامز في الشلال"، المُذاع عبر قناة "MBC مصر".

ونشرت "بشرى" صورة من الحلقة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "لا تعليق.. الذكرى الأليمة لمقابلة الوحش.. سنين بحاول أهرب بس اتقفشت السنة دي.. ما يقعش إلا الشاطر".

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ووقعت بشرى، ضحية لحلقة اليوم من برنامج "رامز في الشلال"، ودخلت في موجة بكاء شديدة عقب خروج الغوريلا.

وقال رامز جلال ساخرا منها: "عملالي فيها رئيسة مهرجان"، لترد: "مش عارفة أتلم على أعصابي، والله أنت شيطان".

وجذب رامز بشرى من شعرها في حركة سريعة لتنهض وتحاول ضربه.

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