بالصور| بين الاحتشام والإثارة.. إطلالات النجمات في ختام كان 2019

أسدل الستار، اليوم السبت، على مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ 72، وذلك عقب انطلاق حفل الختام اليوم، على مسرح "جراند لومير".

وشهدت السجادة الحمراء، تألق العديد من النجمات بفساتين مميزة وجريئة، أبرزهن إميلي بيتشام، كاترين دينوف، وكاميلا موروني.

ولم يطغ اللون الأسود عليهن كالعادة، بل اخترن الألوان الزاهية، والمميزة، كان أبرزها الأحمر، والأخضر، والسيلفر الفاتح، والأوف وايت، واعتمدت فساتين أغلبهن على الأقمشة اللامعة، والشفافة.

كما تألقن البعض بموديلات مفتوحة، كما اعتمد البعض على الفساتين المقفولة والطويلة.

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يذكر أن فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون، فاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2019.

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