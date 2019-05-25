"أحترم الملحد وصورتي مع ممثل بورنو مش عيب".. مواقف جدلية لـ بشرى بعد "مقلب رامز"

وقعت الفنانة بشرى، ضحية لمقلب رامز جلال في الحلقة 21 من برنامج "رامز في الشلال"، اليوم، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ودخلت في موجة بكاء شديدة عقب خروج الغوريلا، وقبل أن تكتشف حقيقة المقلب.

وتصدرت بشرى محركات البحث على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء الحلقة، وكثيًرا ما تصدرت الفنانة "التريند" بسبب مواقفها، وتصريحاتها الجدلية، التي تحدث بين الحين والآخر، والتي تجعلها في مقدمات البحث، أبرزها دفاعها عن "فتاة الحضن"، ودعمها لـ "شادي سرور" وغيرها من التصريحات المثيرة.

ويسلط "هُن" الضوء على مواقف جدلية، للفنانة قبل حلقة اليوم:

بحترم الملحد

كانت الفنانة بشرى أوضحت من قبل استياءها من وصف البعض لعالم الفيزياء ستيفين هوكينج، بأنه ملحد، عقب مؤكدة أن الأمر غير إنساني.

وأوضحت، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا"، أن ترك البعض لحجم الإنجاز الكبير الذي أنجزه، والتركيز على تلك النقطة، أمر عنصري وطبقي، قائلة: "أحترم الملحد لأنه إنسان له فكر".

ارتباطها بـ نجيب ساويرس

علقت الفنانة بشرى، على الشائعات المنتشرة حول ارتباطها بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وتزايدت الشائعات حول علاقة "بشرى" برجل الأعمال نجيب ساويرس، خاصة بسبب إدارتها لإحدى المهرجانات السينمائية، عامين متتاليين.

وأوضحت الفنانة، خلال حديثها من قبل مع الإعلامية سمر يسري، أن تلك الأقاويل مجرد شائعات، وكلام مُضحك، قائلة: "مش عارفة اشمعنى المهندس نجيب، مع إن كان في ناس كتير، بقضي معاهم أوقات أكتر، ولو هو معاه فلوس فأنا معايا شهرة ومخ وأفكار وجيش من الناس حابة تشتغل معايا".

صورة مع ممثل بورنو

أثارت بشرى الجدل منذ أكثر من عام، بسبب صورتها مع ممثل "أفلام بورنو"، وأوضحت الفنانة حينها مع الإعلامية سمر يسري، أنها لم تك تعرفه من الأساس.

وتابعت: "اتصورت معاه في قاعة سينما قدام الناس، وكنا محتشمين في لبسنا، ومفيش أي عيب أتصور معاه، لإنه إنسان، اختياره مش بحبه، لكن إحنا ملك الناس كلها".

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دعمها لشادي سرور قبل أزمته الأخيرة

أثار شادي سرور، أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، الجدل مؤخرًا عقب إعلانه ترك الدين الإسلامي، قائلا إن "الجحود والعنصرية" وراء هذا القرار.

ومنذ إعلان الخبر، الذي أقار الجدل حينها على مواقع التواصل الاجتماعي، ذُكر اسم بشرى حينها، خاصة أنها كانت تدعمه في أول مشاركاته السينمائية، عام 2016، خلال مشاركتهما بفيلم "تيتانيك" النسخة العربية الذي طُرح على "يوتيوب".

وأعلنت بشرى حينها عن سعادتها بمشاركته العمل، داعمة الأخير في أول تجاربه، حيث نشرت صورة من الكواليس، معلقة: "أحدث أعمالي وأولها، التي تنتج خصيصا للإنترنت.. فيلم تيتانيك النسخة الكوميدي الساخرة".

وتابعت: "أول تجربة احترافية لشادي سرور، الذي اشتهر بفيديوهاته على اليوتيوب".

واختتمت: "الفيلم تجربة جديدة وجريئة وتم تصويره بنفس تقنية التصوير السينمائي".

الدفاع عن فتاة الحضن

أثارت الفنانة بشرى، الجدل بسبب تعليقها على واقعة طالبة الأزهر، التي أحيلت للتأديب بسبب احتضانها أحد زملائها داخل الحرم الجامعي.

وكتبت بشرى عدة تدوينات عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ترد على أمير عيد الذي كتب على "تويتر" مدافعا عن الفتاة والشاب قائلا: "في بنت اتفصلت من الجامعة عشان حضنت زميلها، طبعا أنا مش هعترض وكدة لأن مفيش أمل أصلاً، بس عندي استفسار بسيط هما ليه فصلوها ومفصلوش زميلها، هل مثلاً استخدمت معاه أسلوب التنويم المغنطيسي ولا الواد كان فاكرها واحد صاحبه.. وشكراً".

وردت بشرى على تدوينة عيد، التي أثارت حالة من النقاش على "تويتر"، تكمل وتدافع عنهما: "أنا شفت في إيده ورد مش سلاح ولا حاجة.. وبعدين قعد على ركبه زى ما يكون بيطلبها للجواز زي الأفلام! مش عارفة ليه افتكرت فيلم اللمبي لما قاله أنت بتعاقبهم عشان هربوا ولا عشان فشلوا؟!! وعجبى".

وهو الرد الذي قوبل بكثير من الانتقادات من قبل متابعي النجمين، فقال أحدهم: "لا بيعاقبهم عشان ده حرم جامعي"، فردت بشرى: "يعني مش فعل فاضح في الطريق العام؟؟؟"، وقوبلت تغريدات بشرى بمزيد من الاستنكار، لكنها استمرت في دفاعها عن الفتاة والشاب قائلة، "مجتمع رافض الرومانسية".

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