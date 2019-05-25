لإطلالة محتشمة وكاجوال..طرق تنسيق العباءة لسهرات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

في السنوات الأخيرة أصبحت العباءة قطعة رمضانية مميزة، وخاصة بعد أن ظهرت بالعديد من الأشكال والصيحات العصرية والكاجوال.

يستعرض لكم" مصراوى"، طريقة تنسيق العبايات الكاجوال لإطلالة أنيقة ومحتشمة.

-يمكنك ارتداء العباءة في النهار بأكثر من طريقة وذلك يعتمد على الموديل، فإذا كانت العباية مفتوحة من الأمام، فيمكنك تنسيقها مع بنطلون جينز، وتوب طويل.

-نسقي العباءة المفتوحة مع الفساتين الضيقة، التي تشبه الكارديجان طويل وفضفاض، أو مع التنورة الضيقة؛ لتحصلي على طلة مميزة.

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-ارتدى العبايات الكاجوال المغلقة من الأمام بتصاميم غير تقليدية، فاختاري التصاميم المطرزة أو المنقوشة لإضافة حيوية على إطلالتك.

- يفضل الابتعاد عن العبايات السوداء التقليدية واضيفي لها ما يميز إطلالتك بها. فمثلا اختاري العباية المنقوشة مع الألوان الفاتحة.

-عند اختيارك عباءة بأكمام واسعة احرصي على تنسيقها مع قطع بسيطة ومناسبة لمقاس الجسم، حتى لا تصبح إطلالتك مبالغ فيها.

-في النهار اعتمدى ألوان الباستيل والنيود، يمكنك تنسيق العبايات النود بأكثر من طريقة جيدة للحصول على مظهر مثالي. فإن كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة يفضل ارتداء لوك موحد باللون النود، أو ارتداء بلوزة وبنطلون باللون الأبيض.

-اختاري العبايات المطرزة من الأسفل، أو المزينة بالورد مع فستان طويل، أو ارتدى بنطلون وتوب مع حزام رفيع بألوان مختلفة ومتناسقة.