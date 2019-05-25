محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
نشرت الملكة الأردنية رانيا مقطع فيديو من داخل القصر الملكي، على صفحتها على "إنستجرام"، ظهر فيه الملك عبد الله الثاني، وهو يتناول وجبة الإفطار مع أبنائه في لقطات عفوية.
ويظهر الفيديو لقطات من تحضير العائلة وجبة الإفطار، ثم جلوسهم معاً وتناولها في جو عائلي دون تكلف.
وتضمنت المائدة أطعمة شهيرة كورق العنب، والمقلوبة، والحمص، وحلوى القطايف، بالإضافة للمقبلات والسلطات.
ولقي الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بساطة العائلة الملكية، واعتمدهم على أنفسهم في تحضير مائدة الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون خدم.. الملكة رانيا تقدم إفطار أسرتها: إليكم مكونات سفرتها - فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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