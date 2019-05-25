hijab bloggers" يلقى إقبالا كثيفا رغم الموجة الحارة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -مادي غيث:

انتهى، أمس الجمعة، بازار "hijab bloggers" للمحجبات، بعد أن شهد إقبالا كثيفًا رغم الموجة الحارة.

قالت دينا عصام، مؤسسة البازار، إن السبب الرئيسي لنجاح البازار يرجع إلى "ليديا أكرم"، منسقة فعاليات البازار، التي بذلت مجهود رائع لتجميع المنتجات، والصفحات الخاصة بملابس المحجبات، وأدت علاقتها المتعددة، ودعمها للمنتج المصري، لهذا النجاح.

وأضافت دينا، أن فكرة البازار تأتي تشجيعًا للمحجبات لاختيار الأزياء المناسبة لهن، وفي نفس الوقت عصرية.

وكشفت أن من أسباب نجاح البازار وجود عارضين بمنتجات عصرية، وملائمة، مضيفة أنه كان يوجد الـmembership card، وهو عبارة عن شراء كارت في مقابل أخذ خصومات من 100 براند لدعم ملابس المحجبات.