كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 10:41 مساءً - في الأيام الأخيرة لمهرجان كان السينمائي 2019، تابعت النجمات تألقهن بأساليب مكياج متعددة، ناعمة أحياناً وقوية أحياناً أخرى. وقد برزت بشكل الخاص رسمات العيون الناعمة والطبيعية وأحمر الشفاه الصارخ في إطلالات نجمات كان 2019. في ما يلي، جولة على مكياج النجمات في اختتام مهرجان كان 2019.



كيندال جينر

النجمة كيندال جينر Kendall Jenner، ظهرت كالعديد من نجمات مهرجان كان 2019، بمكياج موحد مطابق للون فستانها، حيث اعتمدت المكياج الزهري الناعم أحادي اللون للعيون والشفاه، مع لمسة من الأيلاينر الخفيف على زاوية العين الخارجية. كما ساهم البلاش الزهري على تفاحة خديها في منحها بشرة مضيئة ومتوهجة.

كيندال جينر



ليا سيدو

النجمة ليا سيدو Lea Sidoux، أطلت على سجادة مهرجان كان 2019، بمكياج كلاسيكي جذاب، ارتكز على مكياج عيون بسيط وطبيعي وأحمر شفاه أحمر ناري. علماً أن ليا سيدو معروفة بعشقها الروج الأحمر الذي كثيراً ما تعتمده في المهرجانات الكبرى. وقد بدت ببشرة وجه مشرقة ومتوهجة.

ليا سيدو



إيزبيل غولار

النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart، اعتمدت من جهتها أحمر الشفاه العنابي المطابق للون فستانها، في المقابل اختارت مكياج العيون البسيط المرتكز على تحديد كسرة العين، وعلى الرموش الطويلة والكثيفة. وقد أضاءت وجهها وعززت من إشراقة ملامحها من خلال استخدامها البلاش الوردي.

إيزابيل غولار

كوكو روشا

النجمة كوكو روشا Coco Rocha، اختارت لإطلالتها في مهرجان كان 2019، إحدى رسمات الأيلاينر الرائجة جداً، وهي رسمة الأيلاينر الأسود العريض المجنح الى الأعلى والمسحوب الى خارج العين. واعتمدت أيضاً أحمر الشفايف باللون البني المات.

كوكو روشا

أدريانا ليما

عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما Adriana Lima، اعتمدت بدورها مكياج العيون الخفيف، المرتكز على لمسة خفيفة من ظلال العيون الفاتحة. إلا أنها في المقابل، اعتمدت أحمر الشفاه باللون العنابي الجذاب، فجاءت إطلالتها متكاملة ومفعمة بالجمال والأنوثة.

Advertisements

أدريانا ليما

جوزفين سكريفر

النجمة ذات الملامح الجذابة والناعمة جوزفين سكريفر Josephine Skriver ، اعتمدت في إطلالتها خلال مهرجان كان 2019، المكياج الزهري الناعم للعينين والشفتين، الذي ارتكز على تحديد العين بالأيلاينر الرفيع الممتد قليلاً الى خارج العين، وقد بدت في غاية الرقي والجمال.

تابعي أيضاً

مكياج سلافة معمار في مسلسل الحرملك

أحمر الشفاه المناسب لشكل شفتيكِ

صيحات مكياج من أسبوع ميلان للموضة لربيع وصيف 2019