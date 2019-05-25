أحمد فلوكس يطلب الزواج من "مرات الكبير".. حكاية دنيا سمير غانم أو "لهفة"

خطفت الأنظار وزاد تألقها ولمعت نجوميتها خاصةً بعد مسلسلها "بدل الحدوتة 3" الذي يشارك في الماراثون الرمضاني، واختارت دنيا العودة للدراما التليفزيونية من بوابة القصص المنفصلة، بحيث تقدم 3 قصص بواقع قصة كل 10 حلقات، في إطار كوميدي ورومانسي.

دارت أحداث الحلقة 19 والتي تتمحور شخصيتها عن دور"لهفة" تلك الشخصية التي تفاعل الجمهور معها وأحبوها نظرا لأسلوبها وطريقة حديثها، فهي تلك الفتاة التي تحاول التودد والتقرب من المشاهير، وخاصةً الثنائي الأشهر علي السوشيال ميديا تيكو "أحمد فلوكس" وريكو "هنا شيحة"، وبعد توطيد العلاقة بينهما تفاجأ لهفة بأن تيكو يعرض عليها الزواج ويصارحها بحبه.

استطاعت دنيا أن تدخل قلوب الجميع ليس فقط لأنها من عائلة فنية بامتياز، لكن قدرتها على التمثيل والتقليد وصوتها الهادئ كانوا بوابتها لطريق النجومية، الذي عبرت فيه كل مراحله بمفردها دون واسطة.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن دنيا سمير غانم:

- ولدت في 1 يناير عام 1985، تخرجت من "جامعة مصر للعلوم والفنون".

- تنتمي دنيا لعائلة فنية تعمل في مجال التمثيل فوالدها هو الممثل الكوميدي الشهير سمير غانم ووالدتها هي الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، وشقيقتها إيمي سمير غانم، بدأت التمثيل في صغرها منذ سن العاشرة في فيلم "امرأة وامرأة " عام 1995.

- كانت أول بطولة لها في فيلم "يا أنا يا خالتي" مع الفنان محمد هنيدي، والتي كانت بداية لانطلاقها في عالم التمثيل والغناء.

- لديها قدرة هائلة على تقمص الشخصيات الفنية، سواء بالتمثيل أو تقليد أصوات المطربين، وظهرت خلال برنامج "هالة شو"، وقلدت أصوات الفنانين كالفنانة سميرة سعيد والفنانة أصالة وأحلام ومريام فارس وراغب علامة، كما تقمصت دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير أوي" دور عدد من المطربات.

- قدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حققت رقما قياسيا في عام 2014، ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع "يوتيوب" في أكتوبر 2013.

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- وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور"، بجانب الفنانة إليسا والفنان راغب علامة.

- في عام 2012 خُطبت للمذيع رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح"، في سرية تامة، وبعيدا عن وسائل الإعلام.

- تزوج الثنائي في 13 يونيو 2013، وذلك داخل فندق ماريوت ميراج بحضور نجوم الفن والمجتمع والوجوة الاجتماعية البارزة، وقدمت الفنانة دينا العديد من الفقرات الاستعراضية منها "علي" أغنية للفنان سمير غانم واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

- وفي مارس 2014 أنجبت ابنتهما "كيلا".

- جمعها عمل فني مع الفنان محمد حماقي من خلال دويتو غنائي قدماه خلال تواجد حماقي ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "لهفة" بأغنية "أول مرة".

- قدمت بطولة وتعاون مشترك مع الفنان أحمد مكي في أكثر من عمل درامي أبرزهم فيلم "طير انت"، وسلسلة مسلسل "الكبير أوي"، حيث أدت دور هدية زوجة الكبير.

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