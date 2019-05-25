سحور اليوم: طاجن الفول بالسجق والبيض

نقدم لك، اليوم، طريقة عمل طاجن الفول بالسجق والبيض، يمكن تقديمه على مائدة السحور في حالة استقبال ضيف. المكونات 250 جرام سجق مسلوق. 5 بيضات. 250 جرام فول. ملعقة كبيرة زبدة. ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة". ملعقة كبيرة ثوم. ملعقة خل. Advertisements عصير ليمونتين الطريقة يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف إليها عصيل الخل، والفول فور، يقلب جيدا. يضاف الملح والفلفل والكمون للفول، ثم يضاف إليها السجق ويقلب جيدا. تشكل عيون في القالب ويوضع بها البيض. يغطى الطاجن بورق الفويل، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. يخرج الطاجن بعد التأكد من نضج البيض ويقدم ساخنا. ​

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