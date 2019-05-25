رفضت الإعلامية ياسمين الخطيب، الرد على أسئلة ما يُدعى "شيخ الحارة"، ضمن فقرات برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، والذي ذكر أن ياسمين الخطيب أجهضت نفسها مرتين في زواجها الثاني، ومرة أخرى في زواجها الأخير، حيث ذكرت أنها هذه الأمور شخصية للغاية ولا يجوز التحدث فيها.
ورفضت التعليق على واقعة قيام "أحمد" أحد جيرانها بالتقرب لها، والتقدم لخطبتها وشراء سيارة لها.
وأبدت "الخطيب"، استغرابها من معرفة "شيخ الحارة" أدق تفاصيل عن حياتها، خاصة عندما أخبرها أنها كانت تبتز أسرتها بإلقاء نفسها من البلكونة من أجل تنفيذ طلباتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب عن إجهاضها 3 مرات: "دي أمور شخصية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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