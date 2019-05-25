ياسمين الخطيب: علاقتي بزوجة طليقي جيدة.. "بعتبرها أم ثانية لأبنائي"

ردت الإعلامية ياسمين الخطيب، على الاتهامات التي وجهت لها بأنها "تخرب البيوت وخطافة رجالة"، وذلك عقب زواجها من المخرج خالد يوسف، حيث قالت: "الناس شايفين من زاوية واحدة فقط، الفترة اللي ارتبط بيها بخالد كان منفصل عن مراته".

وأضافت الخطيب، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الفترة التي ارتبطت بها بخالد يوسف قال لها إنه منفصل عن زوجته التي تعيش في فرنسا بينما يعيش هو في القاهرة بمفرده ويسافر مرتين سنويًا لباريس مدة كل زيارة 4 أيام من أجل رؤية ابنته.

وأشارت إلى أن علاقتها بطليقها الثاني "أبو أولادها" جيدة للغاية، وعلاقتها طيبة مع أسرته سواء والدته أو والده، كما أن علاقتها جيدة بزوجته الحالية وهي بمثابة أم ثانية لأبنائها.

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