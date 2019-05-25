ياسمين الخطيب: رفضت الزواج من لاعب بالزمالك وآخر رئيس قناة تلفزيونية

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن أحد نجوم الكرة في نادي الزمالك عّرض عليها الزواج ولكنها رفضت، مؤكدة أن هذا العرض كان من فترة طويلة جدًا، "كان فعلًا زملكاوي، ما أنا استحالة كنت أقبل فكرة الارتباط بحد أهلاوي".

وأضافت الخطيب، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تعاقدت على تقديم أحد البرامج في أحدى المحطات التليفزيونية، وبعد تجهيز كل شيء، طلب منها الزواج ولكنها رفضت، فأوقف لها البرنامج.

وتابعت: "مينفعش أتجوز إلا لو بحب، مكنتش بحب صاحب المحطة دي، مكنش عاجبني أصلا، محبتش طريقة أسلوب عرضه الزواج، كان فيه تلميح إن حاجة قصاد حاجة".

وأوضحت أنها كانت من المقرر أن تقدم برنامج أخر على محطة "راديو"، ولكن زوجة مدير الراديو كانت تُغير منها على زوجها، فرضت إطلاق برنامجي.

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