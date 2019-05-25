ياسمين الخطيب: زواجي من خالد يوسف "لعنة".. ومرحلة لا أتشرف بها

وصفت الفنانة ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارًا وتكرارًا أنَّها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.

وأضافت الخطيب خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنَّها لا تعتقد أن صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تُثير الجدل "أنا مش بتصور بمايوه ولا بهوت شورت".

وأوضحت أنَّ ملابسها مناسبة ولكل مقام مقال، إذ إنَّها عندما تظهر في التلفزيون ترتدي ملابس تليق بالتلفزيون، وكذلك في الندوات وغيرها من الحفلات.

وأشارت إلى أنَّ الصور التي أثارت ضجة هي التي وُضعت لها على أغلفة المجلات، ورغم ذلك لا ترى فيها أي شيء مخل، موضحة أنَّه هناك صفحة على موقع "إنستجرام" تُسمى "عشاق أقدام ياسمين الخطيب" يقوم القائمون عليها بعمل "كلوز" على صور قدميها ونشرها على هذه الصفحة.

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