بالفيديو| الملكة رانيا تنشر لحظة إفطار العائلة: "أحلى لمة على الإفطار"

نشرت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، مقطع فيديو على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان. ويبدأ الفيديو بلقطات تظهر شرب الملك عبدالله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجواره. وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحلى لمة على الإفطار". ​

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