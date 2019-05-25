مع اقراب موسم العيد تبدأ السيدات في البحث عن طرق عمل منتجات الأفران، كالكحك والبسكويت والبتيفور، لتقديمه لأطفالها بمكونات من المنزل مضمونة، ونقدم لك اليوم طريقة عمل الغُريبة في المنزل.
المكونات
كوب ونصف دقيق
نصف كوب نشا
1 كوب زبد
1/2 كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
بيضة
عين جمل أو لوز أو فستق لـ(التزين)
الطريقة
في العجان تضرب الزبدا جيدا مع الفانيليا.
يضاف السكر تدريجيا، مع الاستمرار في الخفق.
يصب الدقيق والنشا للمزيج السابق تدريجيا، مع الاستمرار في العجن.
في قالب الفرن تفرد ورق زبده، ثم تشكل العجينة على هيئة كرات وتوزيعها في قالب الفرن.
يضغط على العجينة بالأصبع لعمل حفرة عميقة بها، ثم يوضع بها قطعه المكسرات أو البومبوني التى تستخدم للتزين.
يدخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقه.
لمعرفة مدى استوائها يحرك القالب، وإذا تحركت الغريبة، يمكنك أن تخرجيها من الفرن.
تترك لتبرد ثم توضع في طبق التقديم وتقدم لأطفالك.
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