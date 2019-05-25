مجوهرات فاخرة زيَّنت إطلالات نجمات مهرجان "كان" السينمائي

تألّقت النجمات العالميات خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2019، في دورته الـ72 خلال الأسبوع الماضي، بأروع تصاميم المجوهرات الفاخرة من توقيع دور مجوهرات عالمية رائدة، واللاتي تزيّن بها خلال هذا الحدث العظيم لاستكمال إطلالاتهنّ ولفت الأنظار، ومن أهم دور المجوهرات الفاخرة التي كان لها حضور بارز على السجادة الحمراء شوبارد، كارتييه، بولغاري، وغيرها.

اقرأ أيضا:نجمات خطفن الأنظار بإطلالاتهن الرائعة في مهرجان "كان" السينمائي

نقدّم إليكِ في ما يلي بعضًا من اللقطات الخاصة بالنجمات، متألّقات بأرقى المجوهرات، والتي رصدناها خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2019:

• مجوهرات من دار شوبارد

- تألّقت النجمة داكوتا فانينغ Dakota Fanning بفستان راقٍ ذي قصّة أميرية باللون العاجي، ونسّقت معه طقمًا فاخرًا من الألماس من دار شوبارد Chopard العريقة.

- وظهرت إيل فانينغ Elle Fanning بإطلالة مستوحاة أنيقة من توقيع علامة كريستيان ديور Christian Dior الرائدة، مضفيةً عليها فخامة مثالية من خلال أساور عريضة فاخرة من الألماس من دار شوبارد Chopard.



- أما بريانكا شوبرا Priyanka Chopra فقد انتقت فستانًا ضيقًا فاخرًا من روبيرتو كافالي Roberto Cavalli باللونين الزهري والأسود، وحذاء من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، وقد نسّقت معهما أقراطًا فاخرة من الألماس من دار شوبارد Chopard.

• مجوهرات فاخرة من دار بوشرون

Advertisements

- رصدنا الجميلة سارة سامبايو Sara Sampaio على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بفستان كوتور من تصميم جورج حبيقة Georges Hobeika. واستكملت إطلالتها بمجوهرات Vintage باللون الأسود والذهبي من دار بوشرون Boucheron.

• مجوهرات فاخرة من بولغاري

- اختارت العارضة بيلا حديد Bella Hadid استكمال إطلالتها بالفستان الأحمر الحريري وحذائها الموقّع من براين أتوود Brian Atwood خلال مهرجان كان السينمائي؛ من خلال ارتداء مجوهرات فاخرة من الألماس والياقوت الأحمر من دار بولغاري Bvlgari.

- أما سيلينا غوميز Selena Gomez فقد ظهرت بإطلالة لافتة من توقيع لويس فويتون Louis Vuitton باللون الأبيض العاجي الملكي، ونسّقت معها عقدًا فاخرًا من الألماس من دار بولغاري Bvlgari.

قد يهمك أيضا:إطلالات أنيقة ولافتة في افتتاح مهرجان كان السينمائي

"سيلينا غوميز" تختار ملابس مريحة في مهرجان كان السينمائي