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انت الان تتابع تفاصيل خبر زهرة يدفع من يقطفها 10 آلاف دولار غرامة في تركيا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:00 مساءً - فرضت ولاية تركية غرامة قدرها 10 آلاف دولار على من يقطف زهرة نادرة فيها.
وتشكل زهرات "وردة الدب" النادرة، في ولاية أفيون قره حصار، لوحات ساحرة مع تفتحها في مايو ويونيو في "وادي كسرى" بقرية غلويازي.
وتصبح المنطقة قبلة لعشاق الطبيعة والتصوير مع بدء تفتح هذه الأزهار (وتسمى أيضاً التوليب الأحمر)، واسمها العلمي "paeonia officinalis".
هذا وركبت مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية كاميرات خفية في المنطقة، لرصد من يقوم بقطف هذه الزهرة الخاضعة للحماية، وفرض غرامة على المخالفين قدرها 60 ألفاً و163 ليرة تركية، ما يعادل نحو 10 آلاف دولار.
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