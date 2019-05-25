صور| فتاة تتزوج نفسها في البرازيل: حب النفس أكثر إخلاصا

للمرة الأولى في البرازيل، تشهد مدينة بيلو هوريزونتي، حدثا فريدا من نوعه، حيث من المقرر أن تقيم فتاة حفل زفافها على نفسها، غدًا الأحد، وسيجرى بث مراسم الزفاف على صفحة العروس الثلاثينية.

وتقول جوسارا دوترا كوتو، المرأة الثلاثينية التي تتزوج من نفسها: "الكثير من الناس يحلم بالزواج، وارتداء ثوب الزفاف"، فهي ترى بأن "زواج النفس" الذي لا يحتاج لوجود شريك، فهو الحب الأكثر إخلاصًا لحب الذات، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وسوف تصطحب العروس "كوتو" وهي ترتدي الثوب الأبيض، ابنتها ذات الـ11 عامًا، إلى المذبح في الكنيسة، فهي صديقتها في حفل الزواج.

وستصنع "كوتو" وشم على شكل فراشة يمثل رمز الاستقلال، بدلًا من إجراءات تبادل الخواتم مع نفسها في هذا الزواج.

ولا يعني هذا الزواج ابتعاد "كوتو" عن الآخرين، حيث أكدت "عروس نفسها" بأنها ستبقى منفتحة في علاقاتها مع الأشخاص الآخرين حتى بعد حفل الزفاف.

ويذكر أن البرازيل لم تسجل رسميًا هذه الزيجات.

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