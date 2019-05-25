كيف تفرقي بين أعراض الحمل والدورة الشهرية؟

تتشابه أعراض الدورة الشهرية كثيرا مع أعراض الحمل، وللتفرقة بينهما، تحدث "هن" مع الدكتور عادل أحمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، الذي أوضح أعراض الحمل والدورة الشهرية، وكيف يمكن التفرقة بينهما. أعراض الحمل ظهور بقع دم بنية اللون خلال أيام التوبض. الرغبة في التبول باستمرار. وجود مغص شديد في أحد الجانبين. رائحة العرق النفاذة. رائحة البول النفاذة. كثرة الشعور بالدوار بسبب التغيرات الهرمونية. شعور بضربات قلب قوية في المنطقة السفلية نتيجة، إنتاج جسدك المزيد من الدماء لأجل الجنين. آلام بالثدي لا تنتهي طوال الحمل. صعوبه في التنفس. Advertisements الشعور بالأرق والنعاس. الشعور بالإمساك. أعراض الدورة الشهرية تغير الشهية سواء بزيادة أو نقصان تناول الطعام. ألم في المفاصل والعضلات مع الإحساس بالإرهاق. آلام بالثدي تنتهي مع نزول أول قطرة دم من الدورة الشهرية. انقباض أسفل البطن قبل قدوم الدورة، حتى ثلاث أيام من بعد حدوثها. آلام أسفل الظهر. انتفاخ مفاجئ في البطن، يزول مع قدوم الدورة. الشعور بالإسهال. ​

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