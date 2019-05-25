زبدة الشيا لشعر صحيّ ومتألق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - زبدة الشيا تُستخرج من جوزة شجرة الشيا الإفريقية وتستخدم بشكل كبير في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر. وقد أثبتت فعاليتها في علاج مشاكل كثيرة أبرزها مشكلة الجفاف. تحتوي زبدة الشيا على مكوّنات غنيّة منها الفيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة. كما تحتوي زبدة الشيا على النحاس والزنك اللذين يساعدان في إنتاج خلايا جديدة للشعر وتعزيز إفراز الزيوت المغذية.

في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي تدخل في تركيبتها زبدة الشيا والتي تعمل على تغذية الشعر وحمايته من الأضرار التي تهدّد نضارته.



1- زبدة الشيا والأفوكادو

لشعر جاف وتالف حضّري قناعاً من زبدة الشيا والأفوكادو وخل التفاح. تناولي ثمرة أفوكادو طازجة واهرسيها جيداً في وعاء نظيف وأضيفي إليها نصف كوب من زبدة الشيا ومقدار نصف فنجان قهوة من خل التفاح. اخلطي المزيج جيداً، ووزّعيه على فروة الرأس والشعر وغطّي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل تشطيفه جيداً بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

الأفوكادو لترطيب الشعر

2- زبدة الشيا وزيت اللافندر

للعناية بالشعر الملوّن والمقصّف، حضّري قناع زبدة الشيا وزيت اللافندر. في وعاء نظيف ضعي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا بعد تذويبها في الميكروويف وأضيفي إليها بضع قطرات من زيت اللافندر. اخلطي المكونين جيداً واستخدمي المزيد كقناع على شعرك، تتركينه لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

زيت اللافندر لتغذية الشعر

3- زبدة الشيا وزيت الزيتون

تتعرّض صاحبات الشعر الطويل أكثر من غيرهن لمشاكل التقصّف وتساقط الشعر. استخدمي زبدة الشيا بمكوّناتها الغنيّة والتي تحمي الشعر من المشاكل التي تصيبه جراء العديد من العوامل الخارجية. حضّري خلطة زبدة الشيا مع زيت الزيتون وضعيها قناعاً على شعرك المبلّل والنظيف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة. وكرّري العملية مرتين في الأسبوع.

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زيت الزيتون لشعر ناعم

4- زبدة الشيا وجوز الهند

في وعاء نظيف ضعي ملعقة من زيت جوز الهند وأضيفي إليها ملعقة من زبدة الشيا. اخلطي المزيج جيداً وادهني به فروة رأسك وأشبعي أطرافه جيداً ثم مشّطي شعرك بعناية كي تتأكدي من توزيع المزيج على شعرك بالكامل. اتركي الشعر منقوعاً بهذا المزيج لمدة ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

جوز الهند لتغذية الشعر

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