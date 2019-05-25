إطلالات رمضانية منعشة بأرقى التصاميم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ومع اقتراب فصل الصيف وأجوائه الحارة، اعتمدي إطلالة محتشمة ومنعشة في الوقت نفسه من خلال اختيار القفاطين والعبايات المصنوعة من أقمشة ناعمة وخفيفة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: PLACE NATIONALE, JACQUEMUS, PIPPA HOLT, LE NINE, PIPPA HOLT, MIMI LIBERTE, JWANDERSON, GANNI, VITA KIN, MOVITRA, MARNI, KATRINE HANNA, ANDY WOLF, RAHIL MISHRA, MD Clutch قفطان من Place Nationale. السعر 660$

أقراط متدليّة. السعر 823$

حقيبة كلاتش صفراء. السعر 707$

كلاهما من Jacquemus قفطان مقلّم. السعر 1297$

حزام عريض. السعر 220$

كلاهما من Pippa Holt

حقيبة من Le Nine. السعر 550$

أقراط من Jacquemus. السعر 823$ قفطان من Mimi Liberte. السعر 1830$

حزام من JW Anderson. السعر 520$

قبعة من Ganni. السعر 170$ قفطان من Vita Kin. السعر 2300$

نظارات شمسية من Movitra. السعر 313$

عقد من Marni. السعر 460$

حذاء من Katrine Hanna. السعر 620$ Advertisements فستان من Pippa Holt. السعر 957$

عقد من Marni. السعر 560$

نظارات شمسية من Andy Wolf. السعر 427$

حقيبة من JW Anderson. السعر 1727$ فستان باللون الأبيض. السعر 1143$

قفطان مقلّم. السعر 743$

كلاهما من Rahul Mishra. السعر 1143$

أقراط من Jacquemus. السعر 383$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$ قفطان من Rahul Mishra. السعر 743$

كلاتش من MD Clutch. السعر 480$

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