لايف ستايل

إطلالات رمضانية منعشة بأرقى التصاميم

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ومع اقتراب فصل الصيف وأجوائه الحارة، اعتمدي إطلالة محتشمة ومنعشة في الوقت نفسه من خلال اختيار القفاطين والعبايات المصنوعة من أقمشة ناعمة وخفيفة.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: PLACE NATIONALE, JACQUEMUS, PIPPA HOLT, LE NINE, PIPPA HOLT, MIMI LIBERTE, JWANDERSON, GANNI, VITA KIN, MOVITRA, MARNI, KATRINE HANNA, ANDY WOLF, RAHIL MISHRA, MD Clutch

 

shooting
قفطان من Place Nationale. السعر 660$
أقراط متدليّة. السعر 823$
حقيبة كلاتش صفراء.  السعر 707$
كلاهما من Jacquemus

 

shooting
قفطان مقلّم. السعر 1297$
حزام عريض. السعر 220$
كلاهما من Pippa Holt
حقيبة من Le Nine. السعر 550$
أقراط من Jacquemus. السعر 823$

 

shooting
قفطان من Mimi Liberte. السعر 1830$
حزام من JW Anderson. السعر 520$
قبعة من Ganni. السعر 170$

 

shooting
قفطان من Vita Kin. السعر 2300$
نظارات شمسية من Movitra. السعر 313$
عقد من Marni. السعر 460$
حذاء من Katrine Hanna. السعر 620$

 

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shooting
فستان من Pippa Holt. السعر 957$
عقد من Marni. السعر 560$
نظارات شمسية من Andy Wolf. السعر 427$
حقيبة من JW Anderson. السعر 1727$

 

shooting
فستان باللون الأبيض. السعر 1143$
قفطان مقلّم. السعر 743$
كلاهما من Rahul Mishra. السعر 1143$
أقراط من Jacquemus. السعر 383$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

 

shooting
قفطان من Rahul Mishra. السعر 743$
كلاتش من MD Clutch. السعر 480$

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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