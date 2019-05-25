أزياء بألوان جريئة على طريقة كارن وازن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 04:48 مساءً - عُرفت كارن وازن منذ بداية مسيرتها في عالم الموضة والجمال، باطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية. فرغم اختيارها الانغماس في عالم الأزياء والابتعاد عن مسيرتها الدراسية التي كانت تخوضها في لندن، فقد أبدعت أم الثلاثة أولاد بالنجاح والتألّق، إذ إنّها كارن احتفلت بالوصول لمليون متابع على صفحتها على انستقرام منذ فترة .

المدونة كارن وازن



ما الذي يميّز اطلالات كارن وازن عن غيرها ؟

كارن وازن بفستان برتقالي

تختار كارن وازن اطلالاتها بدقّة وتأنٍّ وبطريقة تتناسب مع قوامها و أسلوبها المفضّل، فرأينا أحدث اطلالاتها في مهرجان كان في فستان من اللون البرتقالي من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران .



اطلالات بألوان جريئة من وحي مدونة الموضة كارن وازن

كارن وازن بفستان أخضر

أطلّت كارن وازن في آخر ظهور لها في مهرجان كان، بـ فستان سهرة طويل من اللون الأخضر الساطع من توقيع المصمم رامي قاضي، والذي حقق لها اطلالة موفّقة وفريدة من نوعها.



الألوان الجريئة لكلّ يوم أيضاً

اطلالات كارن وازن النهارية

ذهبت كارن وازن باختيارها للألوان الجريئة في اطلالاتها النهارية أيضاً، فاختارت صيحة البدلة المؤلفة من بليزر وتنورة من اللون الأخضر نيون، وأضافت لمسة جريئة الى اطلالتها، باختيار حقيبة من اللون نفسه من "ثو فرانكي شوب" .



لا مفر من الأزياء الكلاسيكية و المحتشمة

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كارن وازن وزوجها الياس بخازي

اتّباع اخر صيحات الموضة أمر اعتدنا رؤيته مع مدونات الموضة، ولكنهنّ لا يتخلّين عن أزياء كلاسيكية ومريحة، كـ المعطف الأسود الجلد التي ارتدته كارن وازن في كان، مع شنطة من توقيع دار الأزياء العالمي ديور .



اجعلي الأزياء من اللون الزهري في قائمة اختياراتِك

كارن وازن بفستان زهري ساتان

ما زالت الأزياء من اللون الزهري متربّعة على عرش الموضة لهذا العام، كاطلالة كارن وازن على الشاطئ بـ الفستان البليزر من قماش الساتان مع حقيبة من الريش .



اطلالات مسائية من وحي المدونة اللبنانية كارن وازن

كارن وازن بفستان فوشي

اختارت كارن فستاناً منفوشاً طويلاً من اللون الفوشي في احدى اطلالاتها في مهرجان كان لهذا العام، والذي بدوره زادها جمالاً وفخامة، و هو من توقيع دار رالف أند روسو .

شاهدي معنا أجمل تلك الاطلالات وشاركينا رأيكِ .

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