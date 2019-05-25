لتجنب النزلات المعوية.. الطريقة الصحيحة لتناول البطيخ والخوخ

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شائعات حول تجنب تناول الفاكهة مثل البطيخ والكنتالوب والخوخ، خوفا من الإصابة بالنزلات المعوية.

الدكتور أحمد ماهر أخصائي التغذية، أكد لـ "هن" أنه لا يوجد شيء خلقه الله يضر بالإنسان، ولكن تدخل الإنسان فيما يخلقه الله نتيجة لطمعه ورغبته في الربح السريع، هو ما يجعل الخضروات والفاكهة تلحق الضرر بالإنسان.

وأضاف أن الكثير من المزارعون يلجأون لرش المبيدات الكيماوية، حتى تنمو الفاكهة بشكل أسرع، وتباع في الأسواق.

وقدم "ماهر" نصائح عدة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية، بعد تناول الخضروات أو الفاكهة، كالتالي:

عدم شراء الفواكه في غير موسمها.

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غسل الفواكه جيدا في الماء الجاري ونقعها بالماء والخل والملح مدة لا تقل عن 15 دقيقة، ومن ثم غلسها مرة أخرى وفركها باليد.

يجب حفظ الفاكهة في الثلاجة، مده لا تقل عن ساعتين قبل تناولها.

لتجنب الإصابه بالنزلة المعوية من البطيخ والكنتالوي، يجب غسل القشرة جيدا قبل تقطيعها، وذلك لتجنب دخول المبيدات عن طريق السكينه لداخل البطيخه.

يفضل الاعتدال عند تناول أي شيء فيجب ألا تزيد كمية البطيخ المتناوله عن 5 قطع، لأن البطيخ عبارة عن الياف من الممكن أن تسبب الإسهال، والسبب يرجع للكمية وليس لأن الفاكهة مصابة بشيء.

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