فطار اليوم: مسقعة بالبشاميل

نقدم لك، اليوم، طريقة المسقعة بالبشاميل، وذلك لتقديمها على سفرة إفطار رمضان. المكونات 350 جرام لحمة مفرومة معصجة. 2 حبة باذنجان مقطعة حلقات. 4 حبة بطاطس مقطعة صوابع. 4 ثمرات فلفل أخضر. صلصة طماطم. 2 حبة بصل حلقات. ملعقة ثوم مفروم. فنجان خل. Advertisements زيت للقلي. 3 كوب حليب. 3 ملعقة كبيرة دقيق. طريقة التحضير تقلى البطاطس أولا وتترك جانبا. يقلى الباذنجان والفلفل. تجهز الصلصة بتحمير البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليها الثوم. بعد أنّ يصبح الثوم لونه ذهبيا، يصب فوقه فنجان الخل. تصب الصلصة وتخفف بالماء وتترك حتى الغليان، ثم يضاف إليها الخضراوات. يجهز بالبشاميل ثم يصب فوق البازنجان ويدخل الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يقدم. ​

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