هل يسبب عصير القصب السرطان؟.. حقيقة ما يجري تداوله على السوشيال ميديا

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، المواطنين من الشائعات التي يجري تداولها على صفحات السوشيال ميديا بخصوص بعد الأطعمة والمأكولات ومخاطرها على صحة الإنسان.

ولخص "الناظر" هذه الشائعات في عدة نقاط، أهمها:

- عصير القصب يسبب الإصابة بالسرطان.

- العسل الأسود به بكتيريا وفطريات ممرضة.

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- السبانخ أكله ضارة بالصحة.

- اللبن ومشتقاته تسبب السرطان.

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