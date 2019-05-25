ماذا يعني نتيجة تحليل الحمل "weak positive" وكيف تتصرفي؟

من الطبيعي عندما تلجأ السيدة لعمل اختبار حمل تكون النتيجة التي تنتظرها هي "موجب" بمعنى وجود حمل، أو "سالب" بمعنى عدم وجود حمل، إلا أن هناك حالة ثالثه نادرا ما تحدث وهي نتيجة "weak positive".

يقول الدكتور مصطفى محمود استشاري طب النساء والتوليد لـ "هن"، إن تلك النتيجة لها أكثر من معنى، وأهمها هي أما أن يكون هرمون الحمل ضعيف أي في بداية الحمل، أو أن الاختبار الذي أجرته السيدة، جرى بعد وفاة الجنين في رحمها.

وأكد استشاري طب النساء والتوليد، أن الحل الأمثل للتعامل مع تلك النتيجة، هي إجراء تحليل حمل رقمي يثبت نسبة الحمل، مع تكراره بعد ثلاث أيام.

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وأكمل: ففي حالة تضاعف الرقم، يعنى ذلك أن السيدة حامل في أول أسابيع الحمل، وهذا يعني أن النتيجة الأولى ناتجة عن إجراء التحليل في وقت مبكر، أما إذا لما يتضاعف الرقم أو انخفض، فهذا يدل أنه لا يوجد حمل، أو كان هناك حمل لكنه لم يكتمل.

ونصح السيدات في مثل هذه الحالة، بالتوجه فورا للطبيب لتقديم لها النصائح عما يجب أن تفعله، من أهمها تناول حمض الفوليك، والتقليل من الحركة، وتناول الأطعمه الصحية والمفيدة، وخاصة طبق السلطة.

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