انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 إصابات في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 01:54 مساءً - أُصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في إطلاق نار على حانة بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخطار شرطة الولاية بوقوع إطلاق النار، صباح اليوم، خارج حانة "ترينتون" في مبنى 300 من شارع برونزويك.

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وأوضحت أن الشرطة عثرت على العديد من الإصابات داخل المكان الذي وقع فيه إطلاق النار والمنطقة المحيطة به.

وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون: "نُقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية".

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى قسم الطوارئ، في حين لا يزال التحقيق جارياً.