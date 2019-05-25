انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 إصابات في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 01:54 مساءً - أُصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في إطلاق نار على حانة بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخطار شرطة الولاية بوقوع إطلاق النار، صباح اليوم، خارج حانة "ترينتون" في مبنى 300 من شارع برونزويك.
وأوضحت أن الشرطة عثرت على العديد من الإصابات داخل المكان الذي وقع فيه إطلاق النار والمنطقة المحيطة به.
وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون: "نُقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية".
وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى قسم الطوارئ، في حين لا يزال التحقيق جارياً.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 إصابات في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.