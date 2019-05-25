بـ 44 مليون دولار.. منتج هوليوود المتحرش على أعتاب صفقة مع ضحاياه

تطور جديد في قضية المنتج المتحرش هارفي وينستين، التي هزت أرجاء هوليود، بسبب تحرشه واغتصابه لعدد كبير من العاملين معه من النساء مما خلق بيئة عمل غير مناسبة للنساء.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن المنتج الأمريكي، هارفي وينستين، توصل إلى صفقة مبدئية مع ضحاياه من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي.

فأشارت الصحيفة أن الصفقة تصل قيمتها إلى 44 مليون دولار، فهي تعويض للضحايا المزعومين لمنتج هوليوود الشهير.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة جرت بعلم مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك الأمريكية، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لشركة إنتاج وينستين.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل نهائي، ستحل بذلك دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية، كان رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك بالعام الماضي، التي تتهم المديرين التنفيذيين لشركة هارفي "وينستين" ومجلس إدارته بالفشل في حماية موظفيها من بيئة عمل معادية وسوء سلوك وينستسين الجنسي.

وكانت أكثر من 75 امرأة اتهمت هارفي وينستين، بالتحرش بهن واغتصابهن، وهو ما دفع بعض الحقوقيين لإطلاق حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.

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