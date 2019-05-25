"نور" ولا "فريدة".. أحمد السعدني: "الاتنين يتحبوا بصراحة"

مازح الفنان أحمد السعدني، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر صورة له مع الفنانة دينا الشربيني، وأخرى مع الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث يشاركهما العمل في مسلسل "زي الشمس" الذي يذاع حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

وعلق "السعدني" على الصورتين، قائلا: "ما الاتنين يتحبوا بصراحة"، وذلك في إشارة منه على تجسيده شخصية "عمر" في مسلسل "زي الشمس" الذي خان "نور" وتجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، مع شقيقتها "فريدة" وتلعب شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور.

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وهو ما لاقى تفاعل لدى متابعي "السعدني" عبر "فيس بوك": "وأنت جان الصراحة" "أنا مبقتش فاهماك وربنا" "الصراحة ااه.. فرصة لا تعوض" "الاتنين قمر يا بختك يا عم".

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