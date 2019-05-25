غوتشي تطلق تشكيلة من النظارات الشمسية مستوحاة من إلتون جون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يتوقف إلتون جون عن إلهام بيت غوتشي الإيطالي، حيث أطلق نظارات شمسية مستوحاة من أسلوب أيقونة الروك البريطاني.
ولموسم ربيع وصيف 2019، استلهم أليساندرو ميشيل من أسلوب النجم الشهير إلتون جون زوجين من النظارات الشمسية، ما يعد تعاونًا يشهد كدليل على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين النجم والبيت الإيطالي، وقد سبق أن تم عرضها ضمن مجموعة غوتشي لربيع وصيف 2019 التي تضمنت أيضًا قطعًا من الأزياء مستوحاة من النمط الشخصي لنجم الروك الشهير.
ويأتي الموديل الأول بإطار أسود على شكل قلب مغطى ببلورات الكريستال وبعدسات ملونة بالوردي، أما الموديل الثاني فيأتي بصورة ظلية ضخمة وبإطار مربع أسود مزين ببلورات سواروفسكي بلون الماندرين.
ويبلغ سعراهما على التوالي 400 و 700 يورو ، وتتوفر هذه النظارات الشمسية حاليا للشراء في مجموعة مختارة من متاجر غوتشي ومتجرها الإلكتروني.
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