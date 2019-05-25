أفضل طريقة لإطلالة مريحة خلال شهر رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلف الأقمشة المستخدمة في صناعة الألبسة باختلاف الفصول؛ فالأقمشة التي تمنع الحرارة تختلف كليًا عن تلك التي تقينا من البرد، لذلك علينا وبالإضافة إلى الاهتمام في شكل التصميم وتفاصيله، الاهتمام بنوعية الأقمشة المستخدمة حتى نؤمّن لأنفسنا إطلالة مريحة.
وتقدم المصممة البحرينية معصومة عيسى من خلال كاميرا "فوشيا" مع حديثها عن مجموعتها المخصصة لشهر رمضان، مجموعة من النصائح عن أفضل الطرق لاختيار التصميم الذي يتناسب مع الشهر الفضيل.
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