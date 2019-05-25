أناقتك الرمضانية من وحي مجموعات "رحلات 2020"

ما زالت دور الأزياء العالميّة منهمكة بتقديم المجموعات الخاصة برحلات 2020، والتي تتضمن عادةً أزياءً تناسب كل الفصول. وقد لفتنا في المجموعات الجديدة العديد من الإطلالات التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارا لمناسبات الشهر الفضيل. تعرّفي على بعضها في ما يلي.

اقرأ أيضا:استلهمي تصميم عباءتك من أهم دور الأزياء العالمية

إن اختيار دار Dior مدينة مراكش المغربية لتكون مسرحاً لعرض مجموعتها الخاصة بالرحلات انعكس على تصاميم الأزياء التي جاءت مستوحاة من ثقافة البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

وتضمّنت هذه المجموعة أكثر من زيّ يشبه في تصميمه الجلابيّة أو القفطان، كما رصدنا بعض الإطلالات التي حملت طبعات شرقيّة فيما ترافقت الأثواب الطويلة مع أكمام واسعة، فتحات على الجانبين، وتطريزات مزخرفة.

قد يهمك أيضا:استوحي اطلالاتك بنقشة "الخطوط" من عروض الأزياء العالمية

هايدي كلوم تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حفلة جوائز "غولدن غلوب"