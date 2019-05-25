- 1/2
- 2/2
ما زالت دور الأزياء العالميّة منهمكة بتقديم المجموعات الخاصة برحلات 2020، والتي تتضمن عادةً أزياءً تناسب كل الفصول. وقد لفتنا في المجموعات الجديدة العديد من الإطلالات التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارا لمناسبات الشهر الفضيل. تعرّفي على بعضها في ما يلي.
اقرأ أيضا:استلهمي تصميم عباءتك من أهم دور الأزياء العالمية
إن اختيار دار Dior مدينة مراكش المغربية لتكون مسرحاً لعرض مجموعتها الخاصة بالرحلات انعكس على تصاميم الأزياء التي جاءت مستوحاة من ثقافة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمّنت هذه المجموعة أكثر من زيّ يشبه في تصميمه الجلابيّة أو القفطان، كما رصدنا بعض الإطلالات التي حملت طبعات شرقيّة فيما ترافقت الأثواب الطويلة مع أكمام واسعة، فتحات على الجانبين، وتطريزات مزخرفة.
قد يهمك أيضا:استوحي اطلالاتك بنقشة "الخطوط" من عروض الأزياء العالمية
هايدي كلوم تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حفلة جوائز "غولدن غلوب"
كانت هذه تفاصيل خبر أناقتك الرمضانية من وحي مجموعات "رحلات 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.