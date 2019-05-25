بالجنيه المصري..تعرف على مصاريف مدرسة أطفال الأمير وليام وكيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

في سبتمبر المقبل، ستبدأ الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، رحلتها الدراسية في مدرسة "توماس باترسي" جنوبي العاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تكلفة الزي المدرسي للاميرة شارلوت تبلغ أكثر من 550 جنيه إسترليني، ما يعادل 11800 جنيه مصري.

Advertisements

وأضافت أنه تم الإعلان عن أن الأميرة الصغيرة التي أتمت لتوها الـ 4 سنوات، ستنضم إلى شقيقها الأكبر جورج في المرسة نفسها، والتي تبلغ تكلفة الترم الواحد بها حوالي 6 آلاف جنيه إسترليني، أي 128500 جنيه مصري.

وقال سيمون أومالي، مدير مدرسة توماس باترسي: "يسعدنا أن دوق ودوقة كامبردج قد قررا أن تنضم الأميرة شارلوت إلى شقيقها الأكبرن الأمير جورج، في توماس باترسي، نحن نتطلع إلى الترحيب بها، وبجميع تلاميذنا الجدد في سبتمبر".

وأشارت الصحيفة إلى أن رسوم دراسة جورج في المدرسة، 19.287 جنيه إسترليني سنويا (413 ألف جنيه مصري)، أما بالنسبة لشارلوت، فستكون 18.915 جنيه إسترليني (405 الف جنيه مصري) فقط.