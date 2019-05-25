يحميكي من التجاعيد والبثور..الفوائد الجمالية للجوز

يعد شهر رمضان من أكثر المواسم التي تلجأ إليها ربة المنزل في استخدام المكسرات، وكعادة أي سيدة هو استغلال أي شيء لتهتم بجمالها به.

ومن ضمن المكسرات التي يمكن استخدامها لتجميل وترطيب البشرة هو "الجوز"، حيث يساعد في الحصول على بشرة رطبة ومرنة وناعمة خالية من التجاعيد والشوائب.

يحتوي الجوز على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، والأوميجا 3، كما أنه يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن شد البشرة وترطيبها، وإمدادها بالحيوية، بحسب تقرير الوكالة الألمانية.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد خلال حديثها للوكالة أن الجوز يحتوي على حمض بانتوثينيك (Pantothenic acid) المعروف أيضا باسم فيتامين B5، والذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير.

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وأضافة خبيرة التغذية، أن الجوز يعتبر مصدرا قويا مليئا بمضادات الأكسدة، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك.

وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية تنصح شتاخيلشايد بتناول حفنة صغيرة من الجوز كل يوم.

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